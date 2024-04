Koni De Winter, difensore centrale del Genoa, ha parlato al Secolo XIX dell'andamento della sua squadra sotto la guida di Gilardino, che lunedì al Franchi affronterà la Fiorentina per la seconda volta in stagione: “Il salto dalla Serie B alla Serie A si è fatto sentire. Dopo però siamo ripartiti bene, diventando una squadra stabile per quanto riguarda i risultati e la classifica“.

“Siamo la miglior neopromossa d'Europa”

Poi De Winter ha proseguito così: “Sono contento della scelta che ho fatto. Qui ognuno spinge per l’altro, c’è tutto per crescere. Il livello è molto alto, lo si vede dai risultati che la squadra sta riuscendo ad ottenere. Anche qui a Genova, come a Torino, ho trovato grande voglia di vincere. Penso che sia stata costruita una squadra forte e il fatto di essere diventati la miglior neopromossa d’Europa è merito di tutti: dalla società, all’allenatore, passando per i giocatori e lo staff“.