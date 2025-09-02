In un'intervista rilasciata a Blick, il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato anche della sua esperienza in nazionale e del rapporto con alcuni nuovi compagni in viola.

La scelta di Kospo e la nazionale svizzera

“La scelta di Kospo di giocare per la Bosnia e non per la Svizzera? Ha deciso. Se lui ha scelto così, allora è la cosa giusta da fare per lui e dobbiamo accettarla. L'obiettivo di un giocatore è giocare in una nazionale maggiore. Quindi, se hai l'opportunità di entrare a far parte di una nazionale, perché dovresti rifiutarla? Io come sempre, andrò a tutto gas. Il mio obiettivo è quello di essere pienamente coinvolto e lottare per un posto da titolare con la Svizzera”.

Il rapporto con i compagni a Firenze

"Anche se ora parlo correntemente l'italiano, ovviamente la presenza di ragazzi come Dzeko e Gosens mi ha reso più facile ambientarmi con la lingua. Posso imparare e imparare molto da loro attraverso la loro esperienza ai massimi livelli. Soprattutto a livello mentale"