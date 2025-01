Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “Suggestione Berardi? Dovrebbe essere un'ipotesi irresistibile, ma tanto tra qualche mese massimo lo rivedremo in Serie A. La Fiorentina ha già in casa un giocatore con grande personalità, colui che dovrebbe diventare un leader. Adesso tocca a Gudmundsson emergere. Spesso è una scelta di come operare nel mercato, con giocatori da rivalutare”.

“Kayode? Non capisco l'esigenza di venderlo. Valutazione negativa”

Sull'addio di Kayode direzione Brentford: “Secondo me è stata fatta una valutazione definitiva, dal responso negativo. Kayode è cresciuto con la Fiorentina e avrebbe meritato maggiore considerazione. Vero che Dodo le gioca tutte e a un buon livello, ma non capisco l'esigenza di liberarsi di lui… solo davanti a offerte clamorose avrei accettato”.