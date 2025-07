Negli ultimi giorni di mercato la coppia Pradè-Goretti sembra aver mollato la presa su Adrian Bernabè, virando su giocatori che possano garantire al centrocampo di Stefano Pioli quella dose di fisicità che spesso è mancata alla squadra viola.

I nomi sul taccuino di Pradè

Due nomi, per niente casuali, che potrebbero fare al caso viola sono ovviamente Simon Sohm del Parma e Frank Kessiè, attualmente all’Al-Ahli. Due operazioni difficili, a causa delle alte richieste dei ducali e dell’alto stipendio che l’ivoriano riceve in Arabia. Eppure la Fiorentina sembra decisa a puntare su questi due profili, anche insieme se ci fosse la possibilità.

Fisicità davanti alla difesa

Una mediana maggiormente fisica può garantire la copertura difensiva necessaria per lasciare senza compiti difensivi gli attaccanti viola. Non a caso Pioli, intervistato da Sky sport, ha parlato della possibilità di vedere in campo contemporaneamente Kean, Dzeko e Gudmundsson, tre giocatori non proprio dediti alla causa difensiva. Una soluzione, questa, che può essere utile soprattutto a partita in corso, quando le cose si mettono male e il risultato è da ribaltare.

Un gioco più offensivo

E così l’acquisto di un centrocampista di quantità, per garantire quel “filtro” troppo spesso mancato, diventa essenziale per permettere agli attaccanti gigliati di agire liberamente, determinando, paradossalmente, un gioco più offensivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.