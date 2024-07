L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è convinto che Moise Kean potrà fare bene con la maglia viola addosso.

“Una scelta definitiva”

“Di sicuro l'ex bianconero è potenzialmente forte - dice Prandelli a La Nazione - ma su di lui l'allenatore dovrà fare una scelta definitiva e resettare il suo passato”.

“Se lo metti lassù, deve rimanere lassù”

Poi aggiunge: “Palladino dovrà essere bravo a dare a Kean un ruolo preciso. Deve farlo...specializzare in una posizione e allora potrà ottenere tanto dal suo giocatore. Non è possibile che si continui a vederlo prima a destra, poi a sinistra, quindi lassù al centro. Qual è stato negli ultimi due anni il problema della Fiorentina? La finalizzazione, il gol. Kean è uno che secondo me può segnare, ha il fiuto, ha i movimenti. Però se lo si mette lassù, lassù deve rimanere”.