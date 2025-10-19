Mettetevi l'anima in pace: Pioli è l'unica e indiscutibile scelta di Commisso e Pradè (almeno fino alla prossima sosta)

Comunque vada sarà… Stefano Pioli. Le difficoltà e il ritardo in classifica della Fiorentina non hanno mutato o condizionato l'opinione che la proprietà e i dirigenti hanno del tecnico, a prescindere anche dal risultato di stasera del match contro il Milan. Troppo importante l'investimento, sottolinea La Gazzetta dello Sport, per poterselo rimangiare, sia sul suo contratto che per i 92 milioni spesi sul mercato.

Chi insomma spera in un rapido cambio della guida tecnica, oltre a ignorare lo storico di questa proprietà, dovrà mettersi l'anima in pace. Almeno fino alla prossima sosta di novembre, scrive la rosea, dove una mancata inversione di tendenza potrebbe suscitare valutazioni nuove. Ma non sono ancora maturi i tempi.