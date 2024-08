Funaro-Ferrari: Prove tecniche di dialogo. "Clima disteso e lavoro a fari spenti" per trovare la quadra per il Franchi e per la prossima stagione

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, stanno provando a riportare sui binari del dialogo il rapporto tra istituzioni e squadra.

Deroga per settore ospiti

L'incontro tra le parti che c'è stato ieri è servito per analizzare i passi da compiere in vista della partenza del campionato 2024-25. Il settore ospiti rimarrà nella posizione attuale, anche se a disposizione delle tifoserie avversarie resterà solo la parte di ‘formaggino’ lato Maratona. Già inviata da parte del club viola la richiesta di deroga per poter avere allo stadio al massimo 250 tifosi della squadra avversaria nelle partite di Serie A.

“Clima disteso”

Ma soprattutto adesso da Palazzo Vecchio e dalla Fiorentina fanno sapere che c'è un “clima disteso” e che ora si lavora “a fari spenti” per trovare la giusta quadra. Ancora non si è parlato dell’ipotesi Padovani per il prossimo campionato, ma presto questo ‘fascicolo’ dovrà tornare sul tavolo perché ci sono dei tempi da rispettare se davvero ci dovrà essere il trasloco.