Funaro incontra Ferrari: sul tavolo il restyling del Franchi e l'ordine pubblico per le prime partite della Fiorentina

Tra i temi più scottanti sul tavolo della nuova giunta comunale c'è ovviamente quello legato allo stadio della Fiorentina. Come riporta Radio Bruno Toscana, c'è stato un incontro tra il club viola e il Comune sulla questione restyling del Franchi.

L'incontro tra Funaro e Ferrari

La Sindaca di Firenze Sara Funaro e il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari si sono incontrati per parlare dell'imminente stagione calcistica, e in particolare di come gestire l'ordine pubblico nelle prime giornate di campionato. A seguire si è discusso anche dell'organizzazione dell'intera stagione 2024/2025.