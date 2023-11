Kiwior e un salto troppo vertiginoso in Premier: il tipo di occasione di cui ha bisogno la Fiorentina

Tra le scoperte dello Spezia (post Italiano però) c'è sicuramente Jakub Kiwior, centrale polacco pescato ad agosto 2021 nello Zilina e diventato in brevissimo tempo protagonista anche in Serie A. La sua traiettoria si è impennata ulteriormente con l'affondo dell'Arsenal a gennaio di quest'anno: i Gunners se lo sono portati a Londra per oltre 20 milioni di euro, cessione record per il club ligure.

Il classe 2000, nel frattempo entrato anche nel giro della sua Nazionale, ha faticato però ad imporsi in un contesto di altissimo livello come quello di Arteta. Appena 7 presenze nella seconda metà della scorsa Premier, appena 4 fin qui nella 23/24, con qualche apparizione anche in Europa e Champions League. Parliamo di un centrale mancino, statuario e già abituato all'Italia: un identikit decisamente in linea con le esigenze della Fiorentina. E chissà che con la complicità dell'Arsenal non possa anche prendere corpo l'ipotesi a gennaio.