Comotto: "La Conference League è una competizione nettamente inferiore, veramente pochino per il Napoli. Fiorentina? Testa già ad Atene"

L'ex terzino della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato a 1 Station Radio della partita di questa sera tra i viola e il Napoli: “Le motivazioni vertono più verso la squadra di Italiano, e nel calcio contano tantissimo. Gli azzurri di contro non possono permettersi brutte figure, visto il momento già molto delicato, ma bisogna dire che la Conference è una competizione nettamente inferiore e sarebbe veramente poco per una squadra come il Napoli".

“Fiorentina con la testa ad Atene”

Poi ha aggiunto: “Al di là dei discorsi di circostanza, credo che la testa della Fiorentina sia inevitabilmente proiettata ad Arena. L'Olympiakos sta andando bene, ma i viola non possono lasciarsi sfuggire un'altra finale. Detto questo, vincere in campionato aiuta ad arrivare meglio a quella partita”.