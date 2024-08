La Gazzetta dello Sport - Pongracic è appena insufficiente, Amrabat è quasi da 7

La Gazzetta dello Sport, visto l'anticipo di campionato e il mercato che coinvolge la Juventus, si è sentita in dovere di parlare anche di Fiorentina. E lo fa, come prima cosa, per il mercato, trattando - alle pagine 16 e 17 - dell'affare Gonzalez in bianconero. O meglio, della possibile uscita dell'argentino da Firenze, nonostante il muro eretto da Commisso.

Koopmeiners può sbloccare Gonzalez

In particolare, viene riportato che se l'Atalanta cedesse Koopmeiners, potrebbe avere i soldi necessari per l'acquisto del connazionale di Messi. Però, in queste ore, la società di Percassi ha anche chiuso per Samardzic, funambolo dell'Udinese, per una cifra molto cospicua. A questo punto, c'è da capire quale fra i due club si avvicinerà di più alle richieste di Commisso, che comunque si priverebbe malvolentieri del suo miglior giocatore.

I voti discutibili de La Gazzetta

A pagina 26, si parla anche della partita che ha riaperto il campionato. “Bel Parma e una perla viola”, il titolone a tutta pagina, con annesso racconto del match e i voti ai giocatori dove non spicca proprio Pongracic. Solo 5,5 per lui e nemmeno la citazione del cartellino rosso. Si fanno notare anche il 6 per M. Quarta (oggettivamente, troppo generoso) e il 6,5 per Amrabat (e qui verrebbe da chiedere che partita hanno visto).