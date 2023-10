Italiano-Fiorentina, mai avuto dubbi sull'andare avanti insieme. Altrove non va così: a Torino l'allenatore temporeggia sul rinnovo

Italiano-Fiorentina: dal giorno dopo Praga, non ci sono mai stati dubbi sull'andare avanti insieme. Altrove, invece, ci sono situazioni ben più intricate. A Torino, infatti, Ivan Juric non è convinto di rinnovare con il club granata e prende tempo.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che racconta i tentativi non andati in porto del Torino di prolungare il contratto di Juric di 12 mesi. L'allenatore, invece, vorrebbe l'Europa e non ci si è mai avvicinato. In caso di non raggiungimento delle zone europee, aspetterebbe il valzer delle panchine per cambiare e alzare il livello.