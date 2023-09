Come scrive La Gazzetta dello Sport, quello legato al centravanti è un problema addirittura più grave della scorsa stagione, nonostante gli investimenti corposi. Black-out a cui Vincenzo Italiano non riesce a porre rimedio e che non permette alla Fiorentina di fare il definitivo salto di qualità.

A conti fatti, la Fiorentina è comunque partita bene ma il problema è che i re del gol viola sono il solito Gonzalez e Bonaventura, a quota 3, e poi in aiuto sono arrivati ii difensori (Quarta, Ranieri) e i centrocampisti (Duncan). Nzola e Beltran, gli uomini che dovevano risolvere il tabù del numero 9), non pervenuti. Nzola, fortemente voluto da Italiano, è stato pagato 13 milioni, Beltran 25. Insomma, quaranta milioni di motivi per sbloccarsi.