Va bene la conoscenza e il favore dell'ambiente, va bene il ricordo agrodolce della prima esperienza in panchina ma all'alba del terzo mese di stagione, Firenze comincia ad essere un po' impaziente e pretende risposte dalla Fiorentina e dal suo tecnico, Stefano Pioli. La squadra vista finora è parsa sempre spaesata, con emergenze in più reparti e l'assenza di successi nelle prime tre giornate pesa e non poco.

L'attenzione e le speranze si spostano dunque tutte su Pioli, in vista di un match complicato, che ne precede tutta una serie di altrettanto complicati, contro un Como che pare la squadra perfetta per dare fastidio alla Fiorentina attuale. La fase della luna di miele è conclusa: dopo il rientro in Europa dall'esperienza araba, per Pioli è il momento delle prime risposte concrete.