Dopo il tentativo del River, ci prova un club spagnolo per Martinez Quarta: c'è l'offerta

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha un futuro ancora in bilico. Visto il trasferimento ormai ufficiale di Lucas Beltran in viola, l'ipotesi di un suo ritorno in Argentina al River Plate era da prendere in considerazione, per quanto alla fine non si sia concretizzata.

Adesso, però, ci sono nuovi scenari per il numero 28 viola. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Betis Siviglia ha fatto un'offerta per Martinez Quarta. Cifre ancora ignote, per quanto il valore di mercato dell'argentino si aggiri intorno ai 10 milioni di euro.