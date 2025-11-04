Di Livio: "Ho visto gente che camminava col Lecce, è stato imbarazzante. Questa è una piazza gloriosa che va rispettata"

Chi ha vissuto l'ultima retrocessione in Serie B sul campo della Fiorentina, è Angelo Di Livio. L'ex centrocampista viola ha parlato con La Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo la squadra e della crisi tecnica che l'attanaglia: “Questa è una piazza gloriosa che va rispettata - ha detto - È giusto cambiare, anche se non credo che tutte le colpe siano di Stefano Pioli, però a volte capita che non scatti la scintilla giusta fra tecnico e giocatori”.

Imbarazzanti!

E poi: “Con il Lecce ho visto gente che camminava ed è stata una cosa imbarazzante soprattutto in quella che doveva essere la partita della vita, in cui dare tutto. Invece ora non vedo né capo né coda e una squadra che non sa reagire. È giusto voltare subito pagina perché i giocatori non reagiscono”.

“Anche la società è da rimettere a posto”

Sul possibile successore di Pioli: “Ho giocato con Paolo Vanoli alla Fiorentina, è un ex calciatore e mi piace per come ha lavorato in questi anni in posti e squadre diverse. Più lui di D'Aversa. Oltre all'allenatore però mi pare che ci sia da rimettere a posto la società”.