E la Fiorentina avrà presto su di sè gli occhi del ct azzurro (e suo quasi ex allenatore)

Periodo di sosta, non per le Nazionali ma dalle Nazionali e così il ct Rino Gattuso ne sta approfittando per girare i campi della Serie A e vedere all'opera i candidati alla prossima tornata di convocazioni. La visita spetterà presto anche alla Fiorentina, scrive Tuttosport, in occasione del match di mercoledì prossimo contro l'Inter: Milano sarà anche la sede della sfida tra Italia e Norvegia, con gli azzurri in ritiro a Milanello.

Nella pausa di ottobre, Gattuso ha chiamato ben tre calciatori viola, con Piccoli da sostituto di Kean e Nicolussi Caviglia, inutilizzato. Loro tre e Fagioli sono i calciatori che più verosimilmente potrebbero entrare nell'orbita del ct.