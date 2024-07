Il procuratore di mercato e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio per commentare la possibilità di vedere Andrea Colpani in viola: “Per prenderlo vai lì coi soldi e lo prendi. Si parla tanto di dettagli, ma sono roba da nulla. Li risolvi con pochissimo, se sei davvero convinto di prenderlo. Andiamo subito a comprarlo, questo è un giocatore vero”.

“Vecchio? Mai sentite p*******e simili”

Sull'età di Colpani: “Il ragazzo è vecchio? Non mi era mai capitato di sentire puttanate simili. A venticinque anni sei nel momento perfetto per far emergere le sue capacità da atleta; adesso, fino ai ventinove, darà il massimo combinando le doti con la consapevolezza e senza peccati di gioventù. Inserimento di altre? Ci può anche stare, le belle ragazze si guardano… I soldi per il Monza son sicuri, quindi dov'è il problema di rateizzare 18 milioni di euro? C'è qualcosa che noi non sappiamo”.

“Rinuncio a Gonzalez per dare una ‘cenciata’ alla squadra”

Su Nico Gonzalez: “Lo venderei, sinceramente. Non mi sveno per un giocatore così, è il migliore che abbiamo ma siamo nello stato per poterlo vendere. Sbaglio spesso, ma potrei rinunciare a lui per poter dare una “cenciata” a questa Fiorentina piena di vecchi volti. In questo va bene anche la cessione di Milenkovic, bravissimo ragazzo che vuole tanto bene alla piazza ed è forte, però può risvegliarsi altrove. Abbiamo bisogno di cognomi nuovi”.