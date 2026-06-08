Riporta il Monza in Serie A... e saluta. Burdisso verso il ritorno in Argentina: "Scelta professionale e di vita"

Dopo il triennio 2021-24 come direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso aveva trovato la sua nuova casa a Monza lasciando spazio a Roberto Goretti al Viola Park: oggi, dopo aver riportato i brianzoli in Serie A, un po' a sorpresa ha comunicato la separazione dal club.

Saluta a sorpresa

Nell'organigramma del Monza, il suo ruolo era quello di direttore sportivo, che ha potuto svolgere in autonomia diversamente da quanto fatto a Firenze, quando lavorava a stretto contatto con Daniele Pradè. E proprio in Brianza ha trovato il successo, costruendo di fatto la rosa che ha riconquistato la Serie A: ha specificato, nella lettera di addio, che il motivo è ‘professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio paese’.