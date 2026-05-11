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Izzo si scaglia contro l'ex Fiorentina Burdisso: "Scarso da giocatore, scarso da direttore"

Redazione /
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L'ex calciatore del Monza Armando Izzo si è scagliato contro la sua ex squadra sui social dopo aver centrato la qualificazione ai playoff con l'Avellino. 

Frecciata a Burdisso

Il difensore napoletano ha celebrato il traguardo con una storia Instagram molto provocatoria, con la frecciata rivolta con tutta probabilità a Nicolas Burdisso, ds del Monza ed ex dt della Fiorentina: "Scarso da giocatore, da allenatore e anche da direttore, sto arrivando". 

Izzo contro tutti

Rispondendo poi a un tifoso del Monza, Izzo ha aggiunto: "Di' allo scarso del tuo allenatore che io se allenavo quella squadra ero primo. Poi non ti parlo del direttore che era scarso come giocatore ma da direttore ancora più".

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