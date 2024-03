La Fiorentina era troppo poco, il Benfica probabilmente troppo. "Non ho mai avuto la sensazione di essere importante"

Vi ricordate di Orkun Kökçü, l’ex centrocampista del Feyenoord che qualche estate fa Vincenzo Italiano mise in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo della Fiorentina? Quello che a più riprese sottolineo che un passaggio in viola avrebbe rappresentato un passo indietro per la sua carriera da calciatore. Dopo questa infausta dichiarazione, avvenuta per l’altro durante una conferenza stampa, il karma sembra aver voluto punire il classe 2000.

Poco spazio al Benfica, addio in vista?

Passato la scorsa estate al Benfica, Kökçü non ha trovato molto spazio finora tanto che, vista la considerazione che gli sarebbe stata data, starebbe pensando ad un clamoroso addio già a fine stagione. In un'intervista concessa a de Telegraaf, il centrocampista turco ha ammesso di non aver mai ricevuto "la giusta importanza" al Benfica, nonostante sia stato l'acquisto più costoso nella storia del club.

‘Non ho mai avuto la sensazione di avere la giusta importanza’

"Sono andato in Nazionale subito dopo aver firmato il contratto, dopodiché non ho sentito nessuno fino a quando non mi sono presentato. Non mi hanno presentato allo stadio, sono una persona molto modesta per natura. Naturalmente ho visto il modo in cui gli altri giocatori vengono trattati in Portogallo e negli altri grandi club. Fin dall'inizio, non ho mai avuto la sensazione che mi fosse stata data la giusta importanza, nemmeno da parte dell'allenatore. Non sono il tipo di persona che sbatte i pugni sul tavolo e ha pretese..."