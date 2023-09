Giorgetti: "Italiano sta imparando a preparare le partite in base all'avversario. Inserire Arthur a gara in corso non è una mossa casuale"

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno Toscana le prestazioni dei giocatori della Fiorentina contro l'Atalanta: “Italiano ci ha fatto capire che da ora in poi scenderà in campo la formazione più funzionale, quella che sta meglio. Ieri ha impostato la squadra in base all'avversario, Arthur a partita in corso non è un mossa casuale. La scelta di Duncan, per esempio, ha pagato alla grande. Sono tutti segnali che il mister sta imparando ad evolversi”.

E poi ha aggiunto: “Martinez Quarta è un jolly, negli ultimi mesi ha sofferto anche perché ha perso la Nazionale. Se lo togli da un compito specifico e lo responsabilizzi, è un giocatore che può darti tanto”.