Dopo la bella vittoria contro l'Atalanta, Italiano concede un giorno di riposo alla Fiorentina. E contro il Genk...

Ci sarà poco tempo per festeggiare per la Fiorentina dopo la bella vittoria al Franchi contro l'Atalanta. Poco più di 72 ore alla prossima gara, nonché prima di Conference League contro il Genk. La squadra di Italiano partirà mercoledì alla volta del Belgio ed avrà a disposizione soltanto domani e mercoledì mattina per preparare la gara.

Oggi infatti Italiano ha concesso una giornata di riposo ai sui ragazzi per ricaricare le batterie in vista della trasferta internazionale. Da valutare le condizioni di Ikoné, unico incerto in vista del match.