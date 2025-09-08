L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, intervenendo su Moise Kean e altri aspetti della squadra di Stefano Pioli.

Su Kean

"Io credo che la coppia Retegui-Kean vista l’altra sera è stata la nota più lieta sia per l'Italia che per la Fiorentina. Kean ha dimostrato di poter giocare con 8n altro attaccante al suo fianco.

Gudmundsson e il Napoli

“Contro il Napoli si può evitare di passare per il centrocampo. Palla lunga e punti sugli attaccanti, che però devono essere bravi a tenere il pallone. Puoi giocare con due punte anche contro di loro. Gudmundsson? Credo che Pioli gli stia trovando il giusto ruolo in campo. Non è una cosa semplice, ma Gud ha tutto per fare bene”.