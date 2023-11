D'Agostino: "Vlahovic soffre ancora troppo fisicamente per esplodere. A Firenze faceva reparto da solo"

A TMW Radio, è stato l'ex viola Gaetano D'Agostino ad esprimersi su Vlahovic e la Juventus, prossimi sfidanti della Fiorentina:

"Dusan soffre ancora di qualche problema fisico e deve stare bene per rendere. Non è uno come Higuain che anche all'80% fa la differenza. Con Chiesa si è vista una bella coppia, deve recuperare dal punto di vista fisico. Ha 23 anni e se esplode definitivamente vale tantissimo".

E ancora: "Vlahovic alla Fiorentina faceva reparto da solo. Per me davanti ha giocatori che possono accompagnarlo. Il problema non è il modulo, credo che sia più una questione fisica la sua. Non credo che ci sia un caso Vlahovic, bisogna ancora avere pazienza".