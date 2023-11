ll cantante e bassista dei Pooh Riccardo Fogli, grandissimo tifoso della Fiorentina, ha parlato a Il Brivido Sportivo parlando dell'imminente sfida tra la squadra viola e la Juventus.

“La Fiorentina gioca a tratti veramente un bel calcio, peccato per alcuni passi falsi, altrimenti avremmo raccontato qualcosa di eccezionale. Non mi spiego i passaggi a vuoto con Lecce ed Empoli, ma la Fiorentina dà grandi soddisfazioni. Italiano ha grandi meriti, ma bisogna fare i complimenti a tutti per quanto fatto finora. Mi fido molto del tecnico viola, ha idee brillanti e sa plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Al punto da fare imprese come quella di Napoli”.

"La Juve è un osso duro, come sempre, ma ci sono diversi precedenti positivi. Penso in primis al 4-2. La squadra di Allegri quest’anno la vedo senza personalità, Chiesa fatica molto a trovare spunto e qualità. In generale mi sembra una squadra senza troppe idee. Il divario si è ridotto tra le due squadre, anzi, per me la Fiorentina è più forte per quanto visto finora. Al Franchi se la può giocare, mi aspetto una gara aperta e determinata da Nico Gonzalez, ovviamente. Un giocatore fantastico che mi piace da impazzire”.