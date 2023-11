Arriva l’atteso debutto per Lucchesi ma il bilancio è ancora in passivo per il giovane difensore viola

Ha dovuto quasi attendere Novembre Lorenzo Lucchesi per fare il proprio debutto nei professionisti, ma finalmente ha ottenuto una maglia da titolare in Modena-Ternana del 29 ottobre. Il classe 2003, difensore della Fiorentina attualmente in prestito in Umbria, ha giocato 73 minuti da centrosinistra nella difesa a tre delle Fere. La squadra di Cristiano Lucarelli è uscita sconfitta 2-1, ma il giocatore viola ha potuto festeggiare l’esordio assoluto in Serie B.

Dopo mesi di panchina ininterrotta senza un minuto giocato, Lucchesi ha ritrovato il terreno di gioco. Alla Ternana il centrale mancino condivide l’esperienza con Favasuli e Distefano, entrambi compagni nel ciclo della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. Lucchesi è un difensore in possesso di qualità tecniche considerevoli che gli permettono di rappresentare un valido sbocco in fase di impostazione, ma anche di una fisicità che gli consente di essere pericoloso nel gioco aereo.

Nelle due stagioni da colonna della retroguardia della Primavera gigliata, Lucchesi ha saputo mettersi in mostra come uno degli elementi più continui sul piano del rendimento. Ora il primo impatto coi grandi, per iniziare a prendere confidenza con ritmi, tensioni, difficoltà e ambizioni diverse. Vedremo se il giocatore di proprietà della Fiorentina riuscirà a trovare continuità dopo un avvio in salita, misurandosi la pressione per giocarsi un futuro in maglia viola.