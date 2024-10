La Nazione: Due play diversi!

Tre pagine sulla Fiorentina presenti stamani nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Si apre con: "Viola, stasera solo dolcetti Identità e concentrazione Genova è come una prova Ma Kean si deve arrendere". Sottotitolo: "L'attaccante resta al Viola Park per i guai alla caviglia. Si scalda Kouame, Quarta in difesa".

Pagina 3

Qui trova spazio: "La sfida in cabina di regia Badelj-Adli, i play diversi Oggi la gara passa da loro". Sottotitolo: "Il croato, legatissimo a Firenze e primo erede di Davide Astori, è più geometrico. L'ex Milan ha la personalità di farsi riconoscere anche nella propria area di rigore".

Pagina 4

Focus su un personaggio: "Dodo che gioia Preconvocazione con il Brasile". In taglio basso parla Gosens: "Col Genoa capiremo se siamo da Champions".