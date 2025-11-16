Una serata dolceamara per il giovane calciatore viola Luis Balbo. La promettente ala della Fiorentina, nel giro di qualche decina di minuti, è passato dalla gioia per il debutto con la propria nazionale, al dolore per un infortunio.

La partita

E' successo durante un'amichevole fra il Venezuela e l'Australia, terminata 1-0 a favore dei sudamericani. Il venezuelano del vivaio viola è partito titolare, ma dopo soli trenta minuti è stato costretto a lasciare il campo. Non certo la giornata che un giovane calciatore spera vivere al debutto con la propria nazionale.

Il messaggio social

Tramite il proprio profilo Instagram il classe 2006 ha espresso tutte le proprie, complesse, emozioni al termine di una partita piena di significato per la sua carriera: “Me ne vado con il cuore pieno di emozioni, con un po' di dolore, sì... ma anche con una certezza: questo è solo l'inizio”.