Corriere dello Sport-Stadio: Biraghi solo in panchina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolone di stamani è: "Indimenticabile". Ovvero: "Standing ovation per Ranieri: l'abbraccio di Cagliari e della Fiorentina".

Le dichiarazioni del tecnico in primo piano: “Italiano intimo ”Prego e spero in una festa". E aggiunge: “La Fiorentina ha l’opportunità di prendersi la rivincita dopo le due finali perse l’anno scorso”. In taglio basso: “Milenkovic: Sono orgoglioso di noi”.

Altro tema: “Record e assalto alla Conference”. Nello specifico: “Battere il Cagliari per blindare aritmeticamente l’Europa e migliorare i numeri stagionali”. Presente un trafiletto: “In arrivo Goretti: affiancherà il diesse Pradè”. In taglio basso infine la probabile formazione di stasera: “Biraghi solo in panchina”. Occhiello: “Belotti e Bonaventura dentro dal primo minuto”.