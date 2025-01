Intervenuto a Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha spaziato su vari temi della sconfitta viola contro il Napoli al Franchi. Di seguito le sue considerazioni.

‘Palladino ha commesso un grave errore. Squadra sbilanciata e che soffre troppo’

“Quando ho letto la formazione ci sono rimasto malissimo. Do la colpa a Palladino senza giri di parole, ha commesso un grave errore. Perchè non gioca con tre centrocampisti? Adli Cataldi e Mandragora, volendo anche Richardson. In questo momento non si può schierare una squadra così sbilanciata, a centrocampo si soffre troppo e si soffre sempre perdendo i duelli con tutte le squadre. Se proprio vuoi tornare a tre in difesa, schiera un 3-5-2. Perchè Gosens all’improvviso non gioca più? E Gudmundsson perchè non lo fa giocare? A Kean sono arrivati pochissimi palloni, e contro Rrahmani e Juan Jesus si è fatta durissima”.

“La Fiorentina viene da un periodo non facile, è calata fisicamente e Palladino schiera la difesa a tre con un esordiente come Moreno, che non conosce ancora i movimenti. Che senso ha? All’argentino non do nessuna colpa, ha fatto anche alcune belle cose e commesso un errore che può capitare. Comuzzo e Ranieri hanno fatto bene finora ma stanno avendo qualche problema, Pongracic che ci sta a fare? Anche la situazione del croato è un problema. Contro il Napoli serviva una partita sporca, senza concedere alla squadra di Conte tutto il campo che ha avuto. La squadra partenopea dava l’impressione di poter segnare in ogni azione. Nella ripresa la Fiorentina era in partita, fino all’errore di Moreno”.

‘La Fiorentina ha perso equilibrio e ora…’

“Ora Palladino dovrà essere bravo a cambiare. La Fiorentina ha perso equilibrio e sicurezza. Non so se sia solo l’assenza di Bove il problema, ma da quando è uscito la squadra fatica. Pradè ha parlato di suicidio viola ed ha ragione. In questo momento di grande difficoltà, il direttore sportivo che ha fatto una buona campagna acquisti ed una buona squadra, è giusto che vada a dire queste cose. La società potrà aiutare andando acquistare un paio di giocatori dal mercato, ma le risorse a disposizione ci sono per l’allenatore, che deve ritrovare certezze. In attacco, tutti deludono a parte Kean. Sottil sta andando meglio… ma Gudmundsson, Colpani, Beltran? L’islandese va ritrovato per forza, a Colpani mi sembra che manchino la forza e la fisicità per svolgere il ruolo che fa. Dall’ex Monza non mi aspetto più nulla quest’anno”.