Ecco Solomon, alla Fiorentina arriva un talento ondivago e in cerca di affermazione - VIDEO

Dopo l'epurazione estiva degli esterni offensivi, la Fiorentina piazza la prima operazione in entrata e preleva Manor Solomon dal Tottenham. L'ala classe 1999 di proprietà degli Spurs ha passato la prima parte di stagione al Villarreal, in Spagna, mettendo a referto 11 presenze, 1 rete e 4 assist ma senza entrare stabilmente tra i titolari del Submarino Amarillo. Il 26enne di Kfar Saba arriva in maglia viola per ritrovare fiducia e spazio.

Una carriera molto rallentata dagli infortuni

Prodotto del vivaio del Maccabi Petah Tikva, Solomon nel 2018 è passato allo Shakhtar Donetsk, club ucraino in cui ha avuto modo di evidenziare il proprio talento anche in Champions League, nonostante alcune problematiche muscolari. Passato in prestito al Fulham nel 2022, un grave infortunio al ginocchio lo ferma per cinque mesi; al termine del contratto con lo Shakhtar il Tottenham punta su di lui ma dopo un avvio interessante Solomon finisce ancora sotto i ferri: problema al menisco e appena 6 presenze stagionali nel 2023-2024. Lo scorso anno la rinascita: continuità, fiducia e rendimento alto al Leeds, che torna in Premier League grazie anche alle 10 reti condite da 12 assist dell'israeliano in 39 presenze in Championship.

Le caratteristiche del calciatore

Solomon è un attaccante esterno di piede destro, rapido, veloce e dotato di ottima tecnica, capace di dribblare con facilità gli avversari, risultando un cliente scomodissimo nell'uno contro uno. Può giocare sia a destra che a sinistra ed è in grado di offrire imprevedibilità e qualità. Talvolta pecca in fase di finalizzazione ma è un fattore che può risultare determinante in campo aperto per velocità e scatto, così come negli spazi stretti, per le gambe rapidissime che possiede e che gli permettono di sterzare e cambiare direzione con enorme facilità.

Un video per dare un'idea delle caratteristiche del calciatore