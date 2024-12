Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna e sul cammino della Fiorentina in Serie A. Queste le sue parole: "A Bologna la Fiorentina ha provato a spingere forte per trovare il vantaggio, che non è arrivato per episodi, sfortuna e decisioni arbitrali. Bove manca, Beltran non ha fatto malissimo all'inizio ma il centrocampo a due non reggeva.

A gennaio serve che la Fiorentina si liberi degli esuberi, oltre a prendere un giocatore che sostituisca Bove, anche se non è facile visto che poteva giocare ovunque. Matic o Folorunsho? Io non ho dubbi. Matic ha 36 anni, non può fare quello che faceva Bove. Serve un maggior apporto degli esterni, perché serve anche questo a una squadra che punta in alto. Ikoné e Kouamé hanno grandi potenzialità ma non finalizzano. Il modulo migliore fino al mercato credo possa essere l'albero di natale".