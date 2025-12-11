I consiglieri Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri, di Sinistra Progetto Comune, hanno parlato in merito al tema dello stadio Artemio Franchi e dei lavori di restyling che lo vedono ormai da tempo protagonista.

‘Non chiaro aumento dei costi, progetto che ha già perso pezzi’

"Una visita al chiar di luna, per il centenario della Fiorentina, era sicuramente qualcosa di cui in Città non si sentiva il bisogno. Leggiamo con profonda preoccupazione quanto dichiarato dall'Amministrazione. Non è chiaro di quanto siano già aumentati i costi e di quanto aumenteranno, rispetto a un progetto complessivo che ha già perso pezzi (e coperture, economiche e non)”.



“Cosa resta del grande evento di presentazione, fatto dall'allora Sindaco Nardella, con toni trionfali e clima da premiazione televisiva? Molto poco. Anche perché non era tenere la Fiorentina al Franchi lo scopo della maggioranza (con qualche eccezione, a partire dal Presidente del Quartiere 2). È stata la pandemia e la possibilità di spendere risorse impreviste del Ministero della Cultura a cambiare le cose. Ma poi l'atteggiamento del centrosinistra è rimasto di subalternità rispetto alla proprietà della principale squadra di calcio della Città”.

‘Perchè un privato dovrebbe risolvere gli errori della politica?’

“Ma perché un privato dovrebbe salvare la situazione di fronte agli errori della politica? Procederemo con accessi agli atti e interrogazioni, perché quando si tratta di soldi pubblici occorre che chi è a favore del pubblico si dimostri più attento delle destre. Ma anche su questo il centrosinistra è più di centro che di sinistra".