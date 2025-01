Ufficiale: nuova avventura in Serie A per Gaetano Castrovilli

Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore del Monza. Adesso è ufficiale il passaggio dell'ex centrocampista della Fiorentina dalla Lazio al club brianzolo, in prestito fino al termine della stagione.

Castrovilli non ha mai trovato lo spazio che sperava alla Lazio, dove era approdato al termine del suo rapporto con la Fiorentina. Il classe 1997 tenterà dunque di rilanciarsi con la maglia del Monza, pur in una situazione di classifica certamente non facile per la squadra di Bocchetti.