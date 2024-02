Un tiro per segnare due gol: la rimonta che aveva dell'incredibile e la 'foto' alla Beltran

A un certo punto della serata di ieri la Fiorentina si era trovata incredibilmente in vantaggio. Incredibilmente perché di fatto, con un tiro in porta appena. Sembrava il copione già visto in alcune partite surreali di dicembre, quando tra gol sbagliati altrui, legni e casualità la squadra di Italiano si trovava a condurre le partite. Prima Mandragora con un gran tiro, quello sì, poi Beltran con la ‘foto’ cosiddetta nel calcio balilla. Una sorta di conclusione di rimpallo sul rinvio del portiere.

La stessa giocata era riuscita all'argentino a Monza, sufficiente per vincere 1-0 sotto Natale. Stavolta invece è arrivato il blackout e anche il quinto gol in campionato dell'ex River passa in secondo piano.