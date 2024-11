In occasione di Torino-Fiorentina, il doppio ex Francesco ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a La Nazione. Ecco le sue parole sulla partita: “Premetto subito che sento troppa euforia quando si parla di Fiorentina. Io rimarrei con i piedi per terra, se dopo cadi ti fai parecchio male. Vero anche che sognare non costa niente, ma ci vuole sempre equilibrio, anche con una bellissima classifica”.

“Kean un piccolo Lukaku. Palladino intelligente a non rimanere a tre”

Sul ritorno da titolare di Kean: “Buonissima notizia, lui è imprescindibile per la Fiorentina. Si è visto anche contro il Genoa, dove Kouame e Beltran si sono arrangiati. Kean per noi è un piccolo Lukaku, che lotta e sgomita. E segna. Palladino? Bravo e intelligente a capire che non aveva i giocatori giusti per giocare a tre in difesa. Se hai i giocatori giusti, ben venga come idea di gioco, altrimenti si cambia. Come d'altronde ha fatto lui: a quattro si percepiscono meno rischi, più equilibrio, ottimo sfruttamento delle caratteristiche”.

“Il Torino non ha carattere, la classifica ha illuso”

Sul Torino: “I problemi sono iniziati con lo stop di Zapata, anche se Adams mi piace molto. Ma devo dire che contro la Roma, ho visto il Torino più brutto degli ultimi anni. Non ha carattere né personalità, non può crollare tutto per l'assenza di un giocatore. Dopo le prime giornate si è pensato che bastasse poco per mantenere quella classifica, ma certamente non è così”.