Corriere dello Sport-Stadio: Italiano non sa rimontare

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Il tabù viola". Sottotitolo: "Se va sotto perde la partita 2 volte su 3". Sommario: "Giovedì in Conference Nzola al centro dell'attacco: vincere per ipotecare il passaggio del turno".

Pagina 18

Qui viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Fiorentina, Italiano non sa rimontare”. E ancora: “Quando va in svantaggio fa fatica a venirne fuori: solo in sei occasioni è riuscito a ribaltare la partita”. In taglio basso: “Battere il Genk per mettere al sicuro la qualificazione”.

Pagina 19

Grande spazio a: “Mai così pochi gol dai bomber di Rocco”. Sottotitolo: “Beltran e Nzola: 40 milioni spesi e una sola rete in campionato a oltre un terzo della stagione”. Di spalla: “Altri sei ettari e il Viola Park avrà i parcheggi”.