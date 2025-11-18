DAZN: Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in chiaro. Le modalità per seguire la gara gratuitamente

E' arrivato l'annuncio da parte di DAZN: Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18, sarà trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma streaming.

Modalità

Per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma, inserendo il proprio indirizzo mail. Sarà poi possibile seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Il livello massimo di accessi

Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e ci sarà libertà di accesso in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta da parte di account senza abbonamento, sarà possibile fino a un massimo di circa due milioni di utenti.