Ulivieri: "Più che giusto confermare Palladino. Alla fine contano i punti, sul gioco si può sempre migliorare"

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori ed ex tecnico fiorentino Renzo Ulivieri ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina a Italia7: “Mi è sembrato più che giusto confermare Palladino, la società ha fatto una scelta condivisibile. Valutazioni? Si fanno sulla stagione completa, non poteva non essere positiva”.

E aggiunge: “Miglior quantitativo di punti degli ultimi 10 anni? Fa da indicatore, qualcosa vorrà pur dire no? Alla fine contano i punti fatti, sono tanti. Gioco? Si può sempre migliorare per quello, c'è tempo”.