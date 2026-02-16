​​

Ed ecco il classico impiccio Conference ma stavolta il turn over, oltreché inevitabile, può essere calcolato

Claudio Masini /

Qualcuno mancherà per questioni di lista (Brescianini e Rugani), qualcun altro per infortunio (Gudmundsson e ancora Rugani) ma il ritorno della Conference, con lo scomodo play-off contro lo Jagiellonia è proprio l'impegno che la Fiorentina non vorrebbe in questo momento. In piena lotta salvezza e con lo slancio dato dalla vittoria di Como, la voglia sarebbe quella di tuffarsi subito nel derby con il Pisa, per cercare la seconda vittoria di fila.

E invece la truppa di Vanoli dovrà fare scalo a Białystok per poi tornare a Firenze e preparare la sfida di lunedì prossimo in poche ore. Un appuntamento extra a cui la squadra viola si è obbligata da sola, chiudendo malamente la league phase. Inevitabile però che più di qualche ragionamento venga fatto sugli uomini, con una rotazione che potrà essere calcolata già in ottica Pisa. 

