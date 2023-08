Problemi fisici per Infantino: Si va verso la non convocazione

La Fiorentina a centrocampo non è messa benissimo. Castrovilli è fuori per diverso tempo, Amrabat è un separato in casa, Barak si è riunito al gruppo solo da poco tempo.

A tutti questi problemi ora dobbiamo aggiungere anche le non perfette condizioni di Infantino. L'argentino ha saltato l'allenamento di rifinitura di stamani perché alle prese con un affaticamento al flessore.

Non è un infortunio pesante il suo, perché dovrebbe recuperare in tempi rapidi, ma si va verso la non convocazione per il match di domani contro il Rapid Vienna.