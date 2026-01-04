Bucchioni: "Mercato estivo folle della Fiorentina, che ora ha solo Solomon come esterno. Non mi stupirei se cedessero pezzi pregiati"

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni, parlando di diversi temi di attualità.

Le parole di Bucchioni

"Mi aspetto altri 4 o 5 acquisti per la Fiorentina, adatti per la salvezza. Sono cambiati ampiamenti gli obiettivi viola. A gennaio serve fare una rivoluzione, come la Salernitana o il Verona qualche anno fa. Ora vediamo cosa riuscirà a portare a casa la Fiorentina. Solomon è un giocatore da recuperare, se ha voglia di tornare a essere grande lo può fare. Le sue caratteristiche lo può fare.

Mercato estivo folle

"La Fiorentina non ha più esterni. Nel folle mercato estivo sono stati cassati tutti gli esterni. Ora servono cambiamenti. Non mi stupirei se la società decidesse di vendere giocatori pagati tantissimo e nomi grossi. Serve cedere chi non ha capito ancora dove è e quale è l'obiettivo".