Un ottimo Amatucci realizza l'assist decisivo per la vittoria dell'Italia Under 20 in Elite League. Solo panchina per Comuzzo

L'Italia Under 20 vince allo stadio ‘Ceravolo’ di Catanzaro contro la Polonia e conquista altri tre punti nell'Elite League, salendo in cima alla classifica totale a quota sette. Agli Azzurrini del ct Alberto Bollini basta un 1-0; rete firmata da Filippo Terracciano, giovane classe 2003 del Verona, su colpo di testa a fine primo tempo.

Il centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci parte titolare e, come spesso accade, riesce ad emergere con un'ottima prestazione individuale: sempre presente in mezzo al campo con tanti passaggi e recuperi fondamentali nella ripresa. In particolare, ha realizzato anche l'assist dell'unico gol del match, che nasce da calcio d'angolo da lui battuto.

L'Italia tiene bene il campo e non rischia mai di subire il pareggio dopo una prima frazione decisamente più vivace. Ripresa bloccata e molto meno emozionante, con tanti palloni passati a centrocampo, in particolare dai piedi di Amatucci. Agli Azzurrini manca il coraggio di tentare un colpo del ko che avrebbe rispecchiato più fedelmente l'andamento del match.

Ancora niente da fare per il difensore viola Pietro Comuzzo, alla prima convocazione in Under 20: solo panchina per il classe 2005.