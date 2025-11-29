Zaniolo fa un favore alla Fiorentina avviando la vittoria dei suoi contro il Parma. Il Verona cede il passo al Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

I due match delle 15 hanno aperto questo sabato di Serie A; due incontri che la Fiorentina ha senz'altro guardato con interesse visti gli attori coinvolti. La sfida salvezza tra Genoa e Verona va ai padroni di casa che si impongono per 2-1, mentre l'Udinese supera il Parma per 0-2.

La cronaca delle gare

La fondamentale partita del Marassi viene sbloccata proprio dagli scaligeri che trovano il vantaggio al ventunesimo minuto col gol da distanza ravvicinata di Belghali. Grifone che però cresce nel ritmo e costruisce il gol del pareggio già prima dell'intervallo, grazie al mancino di Colombo che vale l'1-1. Nella ripresa, poi, è Thorsby a trovare il gol del contro-sorpasso rossoblù grazie a un'incornata che batte Montipò.

L'Udinese, invece, torna a poggiarsi sulle spalle del suo capocannoniere Zaniolo, che firma il quarto gol stagionale in Serie A dopo appena 11 minuti: complice, e non poco, il portiere dei crociati Corvi che lascia sguarnita la porta con un'uscita maldestra. Il Parma mostra segnali di reazione, ma al 64simo arriva la pietra tombale sulla partita del Tardini: Troilo fa fallo negando una chiara occasione da rete di Davis, facendosi quindi espellere, con lo stesso inglese che si presenta dal dischetto trovando la rete dello 0-2.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Milan 25, Bologna 24, Inter 24, Como 24, Juventus 20, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Lecce 10, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.