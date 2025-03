VIDEO - La Fiorentina in partenza da Peretola verso Atene. Kean di nuovo in gruppo

Fiorentina in partenza per Atene. La squadra viola è arrivata proprio in questi minuti all'aeroporto di Peretola, dal quale prenderà il volo per la capitale greca dove domani alle 18.45 (ora italiana) sfiderà il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di finale di Conference League.

Presente, come anticipato dalle convocazioni, Moise Kean (ancora con un vistoso cerotto sull'arcata sopraccigliare) che dunque torna a disposizione di Palladino. Vedremo quanto minutaggio avrà domani, con l'obiettivo principale che ovviamente resta quello di recuperarlo per il campionato.