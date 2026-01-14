Un risultato "Pio" arriva da San Siro: la Fiorentina resta nella scia del Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È stata dura, ma alla fine ce l'hanno fatta. I ragazzi di Cristian Chivu hanno battuto un roccioso Lecce, che ha tenuto testa ai nerazzurri a San Siro.

Un risultato “Pio” per i Viola

1-0 al termine dei novanta più recupero. Tutto merito della rete di Pio Esposito. Decisivo l'ingresso in campo di Lautaro Martinez. Un risultato che giova alla Fiorentina, che resta “agganciata” ai salentini.

Il Lecce resta alla portata della Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 46, Milan* 40, Napoli 40, Roma 39, Juventus 39, Como* 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna* 27, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Verona* 13, Pisa 13.

* = una partita in meno