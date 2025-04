Conclusi i campionati giovanili: dall'Under 18 all'Under 15, la situazione della Fiorentina. Tre selezioni vanno alle fasi finali

Ieri si sono conclusi i campionati giovanili dall'Under 17 all'Under 15; per la selezione Under 18, restano alcune squadre con delle gare da giocare. Per quanto riguarda la Fiorentina Under 15, è arrivata la qualificazione alla fase finale. Per altro come prima del proprio girone e con il miglior punteggio rispetto alle altre due. Protagonista assoluto bomber Croci con 35 gol in questa fase.

Buoni anche i percorsi di Fiorentina Under 16 e Under 17, che hanno concluso i rispettivi campionati al quarto posto. Sarà fase finale anche per loro. Non per l'Under 18, purtroppo, che nonostante sia ancora in attesa della fine del campionato ha la certezza aritmetica di non giocare la fase finale, vista la distanza in classifica dopo il pari contro la Sampdoria. Lo riporta il canale ufficiale del club.