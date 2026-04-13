"Ritengo la Lazio una squadra superiore alla Fiorentina, ma la classifica dei viola rende il match più complicato"

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha parlato così all'emittente Radiosei in avvicinamento alla sfida di stasera, quando i biancocelesti andranno a sfidare la Fiorentina.

Sulla Fiorentina

"La Lazio deve cercare di andare avanti in Coppa Italia, ma questa sera c’è una gara contro una Fiorentina che deve ancora trovare i punti per la salvezza. La sensazione è che sarà una gara dura, anche se sulla carta ritengo quella di Sarri una squadra superiore a quella di Vanoli. Si gioca a Firenze, su un campo storicamente complicato per noi, sarà necessario passare per una prestazione importante per portare a casa dei punti. La loro classifica rende il match ancora più complicato".

Sulla Lazio

"In attacco la Lazio ha sempre qualche problema, ma non si può andare a fare una figuraccia, anche perché poi rischi di risentirne anche per la partita di Coppa Italia. Vorrei vedere la prestazione di una squadra che lotta, senza regalare nulla a nessuno. Di problemi, in questa stagione, già ce ne sono stati tanti: bisogna guardare solo avanti”.