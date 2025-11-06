Le formazioni UFFICIALI di Mainz e Fiorentina: Galloppa lascia fuori Mandragora e Dzeko e lancia Fazzini

Il tecnico della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso nota la formazione titolare che tra un'ora scenderà in campo contro il Mainz, in una sfida valida per la terza giornata del girone unico di Conference League.

Come preannunciato nelle scorse ore, il tecnico ad interim dei viola cambia alcuni singoli ma non stravolge l'assetto: anche contro i tedeschi la Fiorentina scenderà in campo con il 3-5-2.

Le scelte ufficiali di Daniele Galloppa

Tra i pali ci sarà per la prima volta in stagione Martinelli, mentre il trio difensivo davanti a lui sarà composto da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Sulle fasce ci saranno Dodo a destra e Fortini a sinistra, mentre in cabina regia ci sarà Nicolussi Caviglia con Sohm e Ndour ai suoi lati. In attacco sarà tutto affidato alla coppia Fazzini-Piccoli.

Le formazioni delle squadre

Mainz (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwne, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sleb.

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Sohm, Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa